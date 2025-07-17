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Комітет держвлади підтримав призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром

10:54, 17 липня 2025
17 липня Комітет Ради розглянув подання Володимира Зеленського щодо призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром.
Комітет держвлади підтримав призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром
Фото: Associated Press
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», до Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського на призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 17 липня підтримав подання Володимира Зеленського щодо нового очільника уряду.

Про це повідомили нардепи у соцмережах.

16 депутатів віддали голоси «За», ще четверо — утримались.

Нагадаємо, 16 липня Рада відправила уряд у відставку, підтримавши відставку прем’єра Дениса Шмигаля.

«Судово-юридична газета» також писала, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко запропонував їй очолити Кабінет міністрів. 

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія назвав кандидатський склад оновленого Уряду України.

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Верховна Рада України

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