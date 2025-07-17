Комітет держвлади підтримав призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром

17 липня Комітет Ради розглянув подання Володимира Зеленського щодо призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром.

Фото: Associated Press

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського на призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 17 липня підтримав подання Володимира Зеленського щодо нового очільника уряду.

Про це повідомили нардепи у соцмережах.

16 депутатів віддали голоси «За», ще четверо — утримались.

Нагадаємо, 16 липня Рада відправила уряд у відставку, підтримавши відставку прем’єра Дениса Шмигаля.

«Судово-юридична газета» також писала, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко запропонував їй очолити Кабінет міністрів.

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія назвав кандидатський склад оновленого Уряду України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.