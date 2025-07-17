Володимир Зеленський вніс до Ради подання на призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром

До Ради надійшло подання Володимира Зеленського на призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського на призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України. Про це повідомив народний депутата від «Слуги народу», заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура.

«До ВРУ надійшло подання президента України про призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України», - заявив він.

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія назвав кандидатський склад оновленого Уряду України.

Нагадаємо, 16 липня Рада відправила уряд у відставку, підтримавши відставку прем’єра Дениса Шмигаля.

«Судово-юридична газета» також писала, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко запропонував їй очолити Кабінет міністрів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.