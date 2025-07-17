Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Юлии Свириденко премьер-министром

В Раду поступило представление Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко премьер-министром.

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В Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины. Об этом сообщил народный депутат от партии «Слуга народа», заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

«В ВРУ поступило представление президента Украины о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины», — заявил он.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал кандидатский состав обновленного правительства Украины.

Напомним, 16 июля Рада отправила правительство в отставку, поддержав отставку премьера Дениса Шмыгаля.

«Судебно-юридическая газета» также писала, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко предложил ей возглавить Кабинет Министров.

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