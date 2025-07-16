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В САП и НАБУ заявили, что министр юстиции Ольга Стефанишина не является подозреваемой

21:52, 16 июля 2025
Ранее озвученная информация о якобы наличии подозрения в отношении Ольги Стефанишиной не соответствует действительности — САП
В САП и НАБУ заявили, что министр юстиции Ольга Стефанишина не является подозреваемой
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В НАБУ и САП сообщили, что министр юстиции Ольга Стефанишина не является подозреваемой. Озвученная в СМИ информация о якобы наличии подозрения относительно Ольги Стефанишиной не соответствует действительности.

Отмечается, что начато уголовное производство по факту возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Осуществление досудебного расследования поручено детективам НАБУ.

В САП подчеркнули, что на сегодняшний день ни одному лицу по этому делу о подозрении не сообщено.

Основанием для начала расследования стали материалы журналистского расследования издания "Украинская правда".

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НАБУ САП Стефанишина

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