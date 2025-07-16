Правительство утвердило новые правила маркировки алкоголя, табака и жидкостей для вейпов — что изменится

С 1 января 2026 для маркировки будут использоваться электронные марки в виде графического элемента.

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Кабинет Министров принял постановление о порядке маркировки алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

С 1 января 2026 года для маркировки будут использоваться электронные марки в виде графического кода DataMatrix, который наносится на каждую отдельную пачку табачного изделия или бутылку алкогольного напитка, или емкость с жидкостью, используемой в электронных сигаретах.

Ожидается, что внедрение электронных марок повысит уровень прослеживаемости обращения подакцизных товаров, обеспечит дополнительный контроль за легальностью их реализации и будет способствовать сокращению теневого обращения алкоголя и табачных изделий. Также ожидается рост эффективности администрирования акцизного налога и увеличение поступлений в государственный бюджет.

Со следующего года потребитель сможет проверить легальность товара через приложение, ведь вместе с графическим элементом электронной марки может быть размещен способ его сканирования.

Тестирование электронной системы обращения подакцизных товаров е-акциз продолжается с 1 марта 2025 года и завершится 1 января 2026 года.

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