Уряд затвердив нові правила маркування алкоголю, тютюну та рідин для вейпів — що зміниться

З 1 січня 2026 року для маркування будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента.

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Кабінет Міністрів прийняв постанову про порядок маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

З 1 січня 2026 року для маркування будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного коду DataMatrix, який наноситься на кожну окрему пачку тютюнового виробу або пляшку алкогольного напою, або ємність з рідиною, що використовується в електронних сигаретах.

Очікується, що впровадження електронних марок підвищить рівень простежуваності обігу підакцизних товарів, забезпечить додатковий контроль за легальністю їх реалізації та сприятиме скороченню тіньового обігу алкоголю і тютюнових виробів. Також очікується зростання ефективності адміністрування акцизного податку та збільшення надходжень до державного бюджету.

З наступного року споживач зможе перевірити легальність товару через застосунок, адже разом із графічним елементом електронної марки може бути розміщений спосіб його сканування.

Тестування електронної системи обігу підакцизних товарів е-Акциз триває з 1 березня 2025 року та завершиться 1 січня 2026 року.

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