Мільйони одиниць продукції становлять загрозу здоров’ю споживачів — результати перевірки Держпродспоживслужби

Держпродспоживслужба провела 827 перевірок характеристик продукції.

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За перше півріччя 2025 року Держпродспоживслужба провела 827 перевірок характеристик продукції, в ході якої виявила 1,8 мільйона одиниць небезпечної для українців продукції.

Серед продукції, що підлягала перевірці:

побутові лампи та обігрівачі приміщень (на відповідність вимогам енергоспоживання та екодизайну);

електроніка та електроприлади, зокрема низьковольтне обладнання;

дитячі іграшки (перевірка за кількома технічними регламентами: безпечність, електромагнітна сумісність, токсичність);

мийні засоби;

пральні машини та водонагрівачі.

Особлива увага приділялась продукції, що входить до пріоритетних напрямів для підписання Угоди АСАА — «промислового безвізу» з ЄС, що є важливим кроком до інтеграції України у внутрішній ринок Євросоюзу.

Основні результати:

Виявлено понад 1,8 мільйона одиниць продукції, які не відповідали вимогам або становили загрозу для життя та здоров’я людей.

Ухвалено понад 3000 обмежувальних рішень, зокрема:

3019 — щодо обмеження реалізації продукції на ринку,

293 — про повну заборону,

44 — про вилучення продукції з обігу.

Накладено господарських штрафів майже на 30 мільйонів гривень, з яких вже стягнуто 17,5 млн грн.

Упродовж звітного періоду митні органи надіслали 70 повідомлень про призупинення митного оформлення продукції, яка викликала сумніви щодо відповідності вимогам. Держпродспоживслужба ретельно опрацювала кожен випадок та вжила необхідних обмежувальних заходів, аби небезпечні товари не потрапили на ринок.

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