Кабмін затвердив єдину форму та вимоги до інтегрованого довкіллєвого дозволу

Урядом затверджено вимоги до форми та змісту заяви на отримання інтегрованого довкіллєвого дозволу.

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Кабінет Міністрів затвердив вимоги до форми та змісту заяви на отримання інтегрованого довкіллєвого дозволу. Про це інформує Міндовкілля.

Прийнято постанову «Про затвердження Вимог до форми і змісту інтегрованого довкіллєвого дозволу».

Це один із найважливіших нормативно-правових актів, прийнятих Урядом на виконання вимог Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення», який встановлює єдину форму та вимоги до інтегрованого довкіллєвого дозволу – головного документа всієї реформи.

Постанова розроблена Міндовкіллям на виконання вимог ч.5 ст.10 даного Закону.

Вже з 8 серпня 2025 року суб’єкти господарювання (оператори установок), які провадять або будуть провадити види діяльності, визначені Законом будуть мати можливість отримати інтегрований довкіллєвий дозвіл згідно форми і вимог котрі були затверджені даною постановою.

Дозвіл буде видавати Міндовкілля через засоби Єдиного державного реєстру інтегрованих довкіллєвих дозволів.

Наразі триває тестування відповідної ІТ-системи видачі інтегрованих довкіллєвих дозволів, щоб вдосконалити систему та врахувати пропозиції всіх зацікавлених сторін.

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