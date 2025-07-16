Олександр Сирський провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних НАТО в Європі Грінкевичем

Сирський обговорив з Алексом Грінкевичем пакет озброєнь для України.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генералом ВПС США Алексом Грінкевичем.

Сирський запевнив, що отримав чіткі зобов'язання щодо підтримки як з боку США, так і з боку НАТО.

"Розмова відбулася в дусі справжнього партнерства. Отримав тверді зобов'язання щодо підтримки як з боку Америки, так і з боку Альянсу. Після нещодавньої заяви президента США Трампа та Генерального секретаря НАТО Рютте про новий пакет озброєнь для України, нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці. Щиро вдячний за надійність і вірність у підтримці Сил оборони України", - розповів Сирський.

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