Александр Сырский провел первый телефонный разговор с новым командующим Объединенными НАТО в Европе Гринкевичем

Сырский обсудил с Алексом Гринкевичем пакет вооружений для Украины.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел первый телефонный разговор с новым командующим Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генералом ВВС США Алексом Гринкевичем.

Сырский заверил, что получил четкие обязательства по поддержке как со стороны США, так и НАТО.

"Разговор состоялся в духе настоящего партнерства. Получил твердые обязательства по поддержке как со стороны Америки, так и со стороны Альянса. После недавнего заявления президента США Трампа и Генерального секретаря НАТО Рютте о новом пакете вооружений для Украины, нас ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы. Очень благодарен" рассказал Сырский.

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