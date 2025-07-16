Кабмин утвердил единую форму и требования к интегрированному разрешению окружающей среды

Правительством утверждены требования к форме и содержанию заявления на получение интегрированного разрешения.

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Кабинет Министров утвердил требования к форме и содержанию заявления на получение интегрированного разрешения. Об этом сообщает Минприроды.

Принято постановление «Об утверждении Требований к форме и содержанию интегрированного разрешения окружающей среды».

Это один из важнейших нормативно-правовых актов, принятых Правительством во исполнение требований Закона Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения», устанавливающего единую форму и требования к интегрированному разрешению окружающей среды – главному документу всей реформы.

Постановление разработано Минприроды во исполнение требований ч.5 ст.10 данного Закона.

Уже с 8 августа 2025 года субъекты хозяйствования (операторы установок), осуществляющие или осуществляющие виды деятельности, определенные Законом, будут иметь возможность получить интегрированное окружающее разрешение согласно форме и требованиям, которые были утверждены настоящим постановлением.

Разрешение будет выдавать Минприроды через средства Единого государственного реестра интегрированных окружающих разрешений.

В настоящее время продолжается тестирование соответствующей ИТ-системы выдачи интегрированных окружающих разрешений, чтобы усовершенствовать систему и учесть предложения всех заинтересованных сторон.

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