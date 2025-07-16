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Миллионы единиц продукции представляют угрозу здоровью потребителей — результаты проверки Госпродпотребслужбы

21:21, 16 июля 2025
Госпродпотребслужба провела 827 проверок характеристик продукции.
Миллионы единиц продукции представляют угрозу здоровью потребителей — результаты проверки Госпродпотребслужбы
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За первое полугодие 2025 года Госпродпотребслужба провела 827 проверок характеристик продукции, в ходе которой выявила 1,8 миллиона единиц опасной для украинцев продукции.

Среди продукции, подлежащей проверке:

бытовые лампы и обогреватели помещений (в соответствии с требованиями энергопотребления и экодизайна);

электроника и электроприборы, в том числе низковольтное оборудование;

детские игрушки (проверка по нескольким техническим регламентам: безопасность, электромагнитная совместимость, токсичность);

моющие средства;

стиральные машины и водонагреватели.

Особое внимание уделялось продукции, входящей в приоритетные направления для подписания Соглашения АСАА — «промышленного безвиза» с ЕС, что является важным шагом к интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

Основные результаты:

Выявлено более 1,8 миллиона единиц продукции, которые не отвечали требованиям или представляли угрозу жизни и здоровью людей.

Принято более 3000 ограничительных решений, в частности:

3019 - об ограничении реализации продукции на рынке,

293 - о полном запрете,

44 - об изъятии продукции из обращения.

Наложены хозяйственные штрафы почти на 30 миллионов гривен, с которых уже взыскано 17,5 млн грн.

За отчетный период таможенные органы направили 70 сообщений о приостановлении таможенного оформления продукции, которая вызвала сомнения в соответствии с требованиями. Госпродпотребслужба тщательно проработала каждый случай и приняла необходимые ограничительные меры, чтобы опасные товары не попали на рынок.

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