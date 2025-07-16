Миллионы единиц продукции представляют угрозу здоровью потребителей — результаты проверки Госпродпотребслужбы

За первое полугодие 2025 года Госпродпотребслужба провела 827 проверок характеристик продукции, в ходе которой выявила 1,8 миллиона единиц опасной для украинцев продукции.
Среди продукции, подлежащей проверке:
бытовые лампы и обогреватели помещений (в соответствии с требованиями энергопотребления и экодизайна);
электроника и электроприборы, в том числе низковольтное оборудование;
детские игрушки (проверка по нескольким техническим регламентам: безопасность, электромагнитная совместимость, токсичность);
моющие средства;
стиральные машины и водонагреватели.
Особое внимание уделялось продукции, входящей в приоритетные направления для подписания Соглашения АСАА — «промышленного безвиза» с ЕС, что является важным шагом к интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.
Основные результаты:
Выявлено более 1,8 миллиона единиц продукции, которые не отвечали требованиям или представляли угрозу жизни и здоровью людей.
Принято более 3000 ограничительных решений, в частности:
3019 - об ограничении реализации продукции на рынке,
293 - о полном запрете,
44 - об изъятии продукции из обращения.
Наложены хозяйственные штрафы почти на 30 миллионов гривен, с которых уже взыскано 17,5 млн грн.
За отчетный период таможенные органы направили 70 сообщений о приостановлении таможенного оформления продукции, которая вызвала сомнения в соответствии с требованиями. Госпродпотребслужба тщательно проработала каждый случай и приняла необходимые ограничительные меры, чтобы опасные товары не попали на рынок.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.