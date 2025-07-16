У САП і НАБУ заявили, що міністр юстиції Ольга Стефанішина не є підозрюваною

Раніше озвучена інформація про начебто наявність підозри стосовно Ольги Стефанішиної не відповідає дійсності — САП

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У НАБУ та САП повідомили, що міністр юстиції Ольга Стефанішина не є підозрюваною. Озвучена у ЗМІ інформація про нібито наявність підозри стосовно Ольги Стефанішиної не відповідає дійсності.

Зазначається, що розпочато кримінальне провадження за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовцями Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Здійснення досудового розслідування доручено детективам НАБУ.

У САП підкреслили, що на сьогодні жодній особі у цій справі про підозру не повідомлено.

Підставою для початку розслідування стали матеріали журналістського розслідування видання «Українська правда».

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