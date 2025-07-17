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Міноборони спростило правила використання БпЛА під час війни – скасовано застарілі вимоги

13:00, 17 липня 2025
Нові норми діятимуть під час воєнного стану та три місяці після його завершення.
Міноборони спростило правила використання БпЛА під час війни – скасовано застарілі вимоги
Джерело фото: freepik
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Міністерство оборони оновило одразу чотири ключові накази, що регулюють використання безпілотників, скасувавши низку норм, які втратили актуальність в умовах війни. Зміни діятимуть протягом воєнного стану та ще три місяці після його завершення.

Що змінилось                                          

Зокрема, спрощено вимоги до польотів і обслуговування БпАК (безпілотних авіаційних комплексів):

  • Не застосовуються правила польотів державної авіації до безпілотників одноразового використання всіх типів і класів, а також до БпАК І класу категорій «мікро» (до 2 кг, типу Mavic 3) та «міні» (до 15 кг, типу DJI Matrice 300).
  • Більшість дронів не потребують внесення до державного реєстру повітряних суден.
  • Оператори БпАК І класу не проходитимуть обов’язкову льотну медичну комісію. Дозвіл на керування тепер надає командир військової частини.
  • Правила медичного забезпечення польотів не поширюються на екіпажі БпАК І класу.

«Умови фронту змінюються швидко, і ми працюємо над тим, щоб військові мали більше свободи в застосуванні сучасних технологій. Регулювання не має зайве обтяжувати їх, створювати бюрократичні перепони», — наголосив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Оновлення ініціював Офіс підтримки змін Міністерства оборони у співпраці з Головним управлінням державної авіації МОУ та Командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ. Там зауважили, що норми приведено у відповідність до реалій сучасної війни.

«Раніше в наказах були вимоги, які не лише неможливо виконати через бойові умови, а й які становили небезпеку — наприклад, зобов’язання залишати контактні дані операторів на безпілотниках», — пояснила керівниця Офісу змін МОУ Юлія Марушевська.

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