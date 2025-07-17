Міноборони спростило правила використання БпЛА під час війни – скасовано застарілі вимоги

Міністерство оборони оновило одразу чотири ключові накази, що регулюють використання безпілотників, скасувавши низку норм, які втратили актуальність в умовах війни. Зміни діятимуть протягом воєнного стану та ще три місяці після його завершення.
Зокрема, спрощено вимоги до польотів і обслуговування БпАК (безпілотних авіаційних комплексів):
«Умови фронту змінюються швидко, і ми працюємо над тим, щоб військові мали більше свободи в застосуванні сучасних технологій. Регулювання не має зайве обтяжувати їх, створювати бюрократичні перепони», — наголосив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.
Оновлення ініціював Офіс підтримки змін Міністерства оборони у співпраці з Головним управлінням державної авіації МОУ та Командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ. Там зауважили, що норми приведено у відповідність до реалій сучасної війни.
«Раніше в наказах були вимоги, які не лише неможливо виконати через бойові умови, а й які становили небезпеку — наприклад, зобов’язання залишати контактні дані операторів на безпілотниках», — пояснила керівниця Офісу змін МОУ Юлія Марушевська.
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