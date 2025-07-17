Среднее количество дел и материалов, находившихся на рассмотрении у судьи-докладчика, в расчете на одного судью КГС ВС за первое полугодие 2025 года составило 566 против 559 за аналогичный период прошлого года.

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В течение первых шести месяцев текущего года на рассмотрении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда (КГС ВС) находилось 16 404 процессуальных обращения и дела гражданского судопроизводства (в аналогичном периоде 2024 года — 16 761). Из них поступило 9207 новых дел, в том числе 8878 кассационных дел и 329 других процессуальных обращений. Об этом сообщил официальный сайт Верховного Суда.

За этот период кассационный суд рассмотрел 8528 обращений и дел, а на конец отчетного периода оставалось на рассмотрении 7503. На рассмотрение Большой Палаты ВС было передано 29 дел, а Объединенной палате КГС ВС — 27.

КЦС ВС рассмотрел 8235 кассационных жалоб, из которых 1212 были удовлетворены (14,7 %). По 3769 кассационным жалобам (45,8 %) было отказано в открытии производства.

Кроме того, в течение первого полугодия 2025 года КГС ВС рассмотрел 45 апелляционных жалоб, 159 ходатайств об определении подсудности, 89 заявлений о пересмотре решений по вновь выявленным или исключительным обстоятельствам.

В первом полугодии 2025 года увеличилась нагрузка на судей КГС ВС. Так, среднее количество дел и материалов на одного судью-докладчика составило 566, тогда как за аналогичный период прошлого года — 559. Это связано с тем, что в 2025 году правосудие в кассационном суде осуществляют 29 судей по сравнению с 30 в первом полугодии 2024 года.

Таким образом, количество новых поступлений дел и материалов в кассационный суд почти не изменяется, а количество судей уменьшается, что приводит к росту нагрузки на каждого судью.

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