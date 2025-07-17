Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Юлию Свириденко – биография

Народные депутаты проголосовали за назначение Юлии Свириденко на должность главы правительства Украины.

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Верховная Рада проголосовала за назначение новым премьер-министром Украины Юлии Свириденко.

Соответствующее решение поддержали 262 депутата.

Как известно, до этого она занимала должность первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины с 4 ноября 2021 года.

Перед этим с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года была заместительницей руководителя Офиса Президента. До этого она занимала должность первого заместителя министра развития экономики (2019-2020 годы).

С 27 июня 2025 года — заместитель председателя Совета по вопросам поддержки предпринимательства, консультативно-совещательного органа при Президенте.

Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове в семье служащих. Отец работал в Черниговском отделении Антимонопольного комитета Украины, мать занимала должность в областном совете.

В 2008 году окончила с отличием Киевский торгово-экономический университет, специальность «менеджмент антимонопольной деятельности», магистр по менеджменту антимонопольной деятельности. В том же году поступила в аспирантуру Киевского национального торгово-экономического университета по специальности «экономика и управление национальным хозяйством».

Трудовую деятельность начала в 2008 году на должности экономиста по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО «АМП» (Киев). Впоследствии работала оценщиком Черниговского междугороднего бюро технической инвентаризации, заместительницей директора ООО «Эко-Втор» (Киев).

В 2011 году назначена главой Постоянного представительства Чернигова в городе Уси (КНР), единственного представительства украинского города в КНР (на общественных началах). На должности главы Постоянного представительства способствовала привлечению инвестиций в экономику Чернигова и Черниговской области, созданию благоприятных условий иностранным инвесторам для ведения бизнеса в Чернигове и Черниговской области, поддержанию связей между органами местного самоуправления Чернигова и Черниговской области и регионов Китайской Народной Республики, а также между представителями деловых кругов Чернигова и Черниговской области и регионов Китайской Народной Республики.

С мая 2015 года — советник главы Черниговской областной государственной администрации Кулича.

С августа 2015 года — начальница Департамента экономического развития Черниговской областной государственной администрации.

Окончила программу обучения менеджеров (2016, Немецкая академия управления Нижней Саксонии (DMAN), Германия). Участница программы «Академия хорошего управления и повышения компетентности в Европе», организованной Европейской академией Берлина, при поддержке Министерства иностранных дел Германии (сентябрь 2016, Берлин).

С сентября 2017 года исполняла обязанности первого заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации. Согласно распоряжению председателя областной государственной администрации от 14 марта 2018 года № 28-к назначена первой заместительницей председателя Черниговской областной государственной администрации.

С 30 июля по 28 ноября 2018 года — и. о. председателя Черниговской ОГА.

С марта по сентябрь 2019 года — глава ООО «Сидко Украина», специализирующегося на производстве кормов для диких птиц и занимающегося переработкой органической продукции.

С 29 сентября 2019 по 22 июля 2020 года — заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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