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Минюст США уволил прокурора по делам Эпштейна и Комбса Маурин Коми — причину не пояснили

11:48, 17 июля 2025
Маурин Коми, дочь бывшего главы ФБР Джеймса Коми, уволена без объяснений — она работала над резонансными делами Эпштейна, Максвелл и Дидди.
Минюст США уволил прокурора по делам Эпштейна и Комбса Маурин Коми — причину не пояснили
Источник фото: NBC News
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Федерального прокурора Маурин Коми, которая работала по громким делам Джеффри Эпштейна, Гислейн Максвелл и Шона «Дидди» Комбса, уволили из Министерства юстиции США. Об этом сообщили в The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Маурин Коми — дочь бывшего директора ФБР Джеймса Коми — получила уведомление об увольнении вечером в среду, 16 июля. Причина не указана: в документе говорится лишь, что увольнение произошло в соответствии с конституционными полномочиями президента. Документ подписала Франси Хейкс, возглавляющая Исполнительное управление окружных прокуроров.

Коми проработала в офисе прокурора Южного округа Нью-Йорка почти 10 лет и зарекомендовала себя как профессиональный и опытный юрист. По словам источников, коллеги проводили её из здания в знак солидарности.

Пока неизвестно, связано ли увольнение Коми с её участием в делах Эпштейна и Комбса или с семейными связями с Джеймсом Коми, которого Дональд Трамп уволил в 2017 году с поста директора ФБР.

Южный округ Нью-Йорка и Министерство юстиции отказались от комментариев.

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прокуратура США минюст

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