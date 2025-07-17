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Компания Вакарчука Суперсиметрия, 1+1 Украина и Подпольный стендап получили статус критически важных

11:47, 17 июля 2025
Статус критически важных также подтвержден или предоставлен ряду других компаний.
Компания Вакарчука Суперсиметрия, 1+1 Украина и Подпольный стендап получили статус критически важных
Фото: golos.com.ua
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Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины с 9 мая по 16 июля приказами предоставило ряду компаний и телеканалов статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Согласно приказам, ООО «Суперсиметрія» (компания, представляющая права на все произведения группы «Океан Ельзи», основатель — певец Святослав Вакарчук) и ООО «Підпільний стендап» (украинский стендап-проект, основатель — комик Святослав Загайкевич) соответствуют критериям предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, а также для обеспечения потребностей Вооруженных сил и других военных формирований в особый период. Этим компаниям присвоен соответствующий статус.

Также статус подтвержден или предоставлен следующим организациям:

ООО «Медиацентр «Вісті», ООО «Издательский центр «Академия» (издательство «Академия»), ООО «Фирма «Антология» (издательство «Антология»), ООО «Дидживан» (УНИАН ТВ), ООО «Информационное агентство «Интерфакс-Украина», ООО «Буковинська хвиля» (радиостанция «Буковинська хвиля»), ООО «Винж 4» (канал «Бігуді»), ООО «ВІЖН 1+1» (канал «1+1 Україна»), АО «Харьковская книжная фабрика «Глобус», ООО «Українська радіо група», ГП «Национальный центр Александра Довженко» и Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

Кроме того, статус критически важных подтвержден или предоставлен: ООО «Консалтинговая фирма «Веданта-эксперт», ООО «Нью фрідом», ООО «Поларт», ООО «Новий обрій», ООО «НФ», ООО «ПКА Груп», ООО «Діджиталс солюшнс» и ООО «СЕС Сіріус Україна».

Напомним, в конце ноября 2024 года правительство обнародовало постановление №1332 с обновленным порядком бронирования от мобилизации через государственный портал «Дія». Документ требует подтверждения критичности всеми предприятиями, которые ранее получили такой статус, чтобы сохранить бронь за своими сотрудниками. Согласно постановлению, компании должны иметь среднюю зарплату от 2,5 минимальных (в настоящее время — 20 тыс. грн в месяц) за последний квартал, а сотрудники, претендующие на бронь, должны получать такую зарплату как минимум один месяц в течение этого квартала.

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    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС