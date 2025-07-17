Рішення щодо відхилення подання про призначення директором БЕБ Цивінського було прийнято відповідно до закону – Юлія Свириденко

Юлія Свириденко зазначила, що члени уряду проголосували за відхилення подання конкурсної комісії щодо призначення директором БЕБ Олександра Цивінського «відповідно до законів і нормативних актів»

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Під час сесії запитань як до кандидата на посаду прем’єр-міністра у Верховній Раді, Юлія Свириденко надала відповідь стосовно подальшої долі подання конкурсної комісії з відбору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Нагадаємо, конкурсна комісія відібрала для призначення Олександра Цивінського, однак уряд 7 липня відхилив відповідний проект розпорядження про його призначення.

«Що стосується процедури призначення директора БЕБ, вона виконана відповідно до законів та нормативних актів.

Ми, як члени уряду, розглянули рішення конкурсної комісії. І кожен член уряду міг висловити свою позицію, утриматися чи проголосувати за, з урахуванням тої інформації, яка була надана віце-прем’єр-міністром євроінтеграції – міністром юстиції (Ольгою Стефанішиною – прим. ред.), що стосувалася зв’язків з країною-агресором», зазначила Свириденко.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін, посилаючись на статтю 2 закону про КМУ, статтю 2 Закону «Про національну безпеку України» і, як зазначено у витязі, «з метою забезпечення дотримання вимог закону про БЕБ та з урахуванням інформації, зазначеної в листі СБУ», повернув Комісії матеріали відібраного кандидата на посаду директора БЕБ – «для вжиття відповідних заходів».

При цьому Кабмін за підписом на той час прем’єр-міністра Дениса Шмигаля доручив віце-прем’єр-міністру з питань євроінтеграції – міністру юстиції Ользі Стефанішиній проінформувати міжнародні та іноземні організації про прийняте рішення.

В свою чергу, 14 липня Конкурсна комісія повернула відповідний документ Кабміну.

Зазначимо, що Юлія Свириденко також вказала, що уряд планує запровадити мораторій від несанкціонованого тиску правоохоронних органів, який раніше не діяв, «як дуже важливий і дієвий крок».

Як писала «Судово-юридична газета», 17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко 262 голосами новою очільницею уряду.

Автор: Наталя Мамченко

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