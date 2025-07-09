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Кабмин поручил Стефанишиной проинформировать иностранных партнеров об отклонении кандидатуры на директора БЭБ, отобранного по закону, который инициировал сам Кабмин

11:48, 9 июля 2025
Закон, по которому отбор нового директора БЭБ происходит при решающей роли «международников», инициировал сам Кабмин «без давления международных партнеров», и за него проголосовали 239 народных депутатов.
Кабмин поручил Стефанишиной проинформировать иностранных партнеров об отклонении кандидатуры на директора БЭБ, отобранного по закону, который инициировал сам Кабмин
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Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) получила официальный документ от Кабмина относительно решения не назначать победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности – Александра Цывинского.

Документ содержит выдержку из протокола заседания Кабмина. «Конкурсная комиссия в настоящее время пересматривает его содержание и отдельно сообщит о своей позиции», – отметили в Комиссии.

Итак, данное решение содержится только в протоколе относительно кадровых вопросов. В соответствии с ним правительство отклонило проект распоряжения КМУ «О назначении Цывинского О. И. директором БЭБ».

Далее Кабмин, ссылаясь на статью 2 закона о КМУ, статью 2 Закона «О национальной безопасности Украины» и, как указано в выдержке, «с целью обеспечения соблюдения требований закона о БЭБ и с учетом информации, указанной в письме СБУ», вернул Комиссии материалы отобранного кандидата на должность директора БЭБ – «для принятия соответствующих мер».

При этом Кабмин за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля поручил вице-премьер-министру по вопросам евроинтеграции – министру юстиции Ольге Стефанишиной проинформировать международные и иностранные организации о принятом решении.

Напомним, что законопроект 10439 об отборе директора БЭБ с решающим участием экспертов, делегированных международными партнерами, был внесен в январе 2024 года.

Инициатором этого законопроекта тогда выступил сам Кабмин.

В то время министр юстиции Денис Малюська тогда подчеркнул, что «правительство впервые инициирует применение преимущественного голоса международников без давления международных партнеров».

«Правительство уже зарегистрировало законопроект об усовершенствовании отбора руководителя БЭБ и переаттестации его заместителей. Процедура отбора выписана по аналогии с отбором директора НАБУ.

Это ПЕРВЫЙ случай, когда правительство инициирует применение инструмента преимущественного голоса международников БЕЗ давления международных партнеров.

В отличие от других случаев (НАБУ, САП, ВРП, КСУ, ВККС) коммитмента внедрить преимущественный голос мы НЕ делали», – пояснил тогда Денис Малюська.

За этот закон, который предусматривал решающую роль международников в отборе директора БЭБ, во втором чтении проголосовали 20 июня 2024 года239 народных депутатов.

Из них 181 – от фракции «Слуга народа». 11 голосов дали «ОПЗЖ». 17 – «Доверие». 11 – «Голос». «Восстановление Украины» - 11. «За будущее» - 5.

Напомним, что отобранный конкурсной комиссией кандидат Александр Цывинский указал, что работал в ГУР МО и 10 лет проходил различные проверки СБУ, а также имеет доступ к государственной тайне.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины бюро экономической безопасности Стефанишина

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Кабмин поручил Стефанишиной проинформировать иностранных партнеров об отклонении кандидатуры на директора БЭБ, отобранного по закону, который инициировал сам Кабмин

Закон, по которому отбор нового директора БЭБ происходит при решающей роли «международников», инициировал сам Кабмин «без давления международных партнеров», и за него проголосовали 239 народных депутатов.

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