В США судья оштрафовала адвокатов на $3000 за ссылки на дела, которые не существуют

Судья заявила, что адвокаты нарушили федеральное правило, требующее от адвокатов подтверждать, что утверждения, которые они делают в судебных документах, основаны на законе.

Фото: cainandherren.com

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Судья Нина Я. Ван из Окружного суда США по округу Колорадо наложила санкции на двух адвокатов, представлявших Майка Линделла. В феврале адвокаты подали в суд краткое изложение по делу о клевете против Линделла, которое содержало «почти 30 ошибочных цитат», пишет Nytimes.

В документе были неправильно процитированы судебные дела, искажены принципы права и, «что наиболее вопиющее», упомянуты «дела, которые не существуют», подчеркнула судья.

Судья Ван заявила, что адвокаты, Кристофер И. Качурофф и Дженнифер Т. ДеМастер, не объяснили, как такие ошибки могли появиться в документе, «если не считать использования генеративного искусственного интеллекта или грубой небрежности со стороны адвокатов».

Она установила, что они нарушили федеральное правило, требующее от адвокатов подтверждать, что утверждения, которые они делают в судебных документах, основаны на законе. Она оштрафовала их на $3000 каждого, назвав это «наименее суровым наказанием, достаточным для сдерживания и наказания адвокатов защиты в данном случае».

На слушании в апреле судья Ван спросила Качуроффа, был ли судебный документ с ошибками создан с помощью генеративного искусственного интеллекта. «Изначально нет», — ответил Качурофф. — «Изначально я составил план для себя, подготовил проект ходатайства, а затем мы прогнали его через ИИ».

Судья Ван также спросила Качуроффа, проверял ли он ссылки в документе. «Ваша честь, я лично не проверял», — сказал он. «Я несу ответственность за то, что проверка не была проведена».

Позже Качурофф заявил, что он был «совершенно ошеломлен» линией вопросов судьи. «Я не понимал, что происходит, потому что мой со-адвокат и я не полагались на юридические исследования ИИ и подготовили тщательно проверенный итоговый документ для подачи», — сказал Качурофф.

Но он сказал, что его со-адвокат, ДеМастер, «по ошибке подала» черновую версию судебного документа вместо окончательной версии, которую они «тщательно проверили и отредактировали».

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