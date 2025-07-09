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У США суддя оштрафувала адвокатів на $3000 за посилання на справи, яких не існує

19:06, 9 липня 2025
Суддя заявила, що адвокати порушили федеральне правило, яке вимагає від адвокатів підтверджувати, що твердження, які вони роблять у судових документах, ґрунтуються на законі.
У США суддя оштрафувала адвокатів на $3000 за посилання на справи, яких не існує
Фото: cainandherren.com
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Суддя Ніна Я. Ван з Окружного суду США по округу Колорадо наклала санкції на двох адвокатів, які представляли Майка Лінделла. У лютому адвокати подали до суду короткий виклад у справі про наклеп проти Лінделла, який містив «майже 30 помилкових цитат», пише Nytimes.

У документі були неправильно процитовані судові справи, спотворені принципи права і, «що найбільш кричуще», згадані «справи, які не існують», підкреслила суддя.

Суддя Ван заявила, що адвокати, Крістофер І. Качурофф і Дженніфер Т. ДеМастер, не пояснили, як такі помилки могли з'явитися в документі, «якщо не брати до уваги використання генеративного штучного інтелекту або грубої недбалості з боку адвокатів».

Вона встановила, що вони порушили федеральне правило, яке вимагає від адвокатів підтверджувати, що твердження, які вони роблять у судових документах, ґрунтуються на законі. Вона оштрафувала їх на $3000 кожного, назвавши це «найменш суворим покаранням, достатнім для стримування та покарання адвокатів захисту в даному випадку».

На слуханні у квітні суддя Ван запитала Качуроффа, чи був судовий документ з помилками створений за допомогою генеративного штучного інтелекту. «Спочатку ні», — відповів Качурофф. — «Спочатку я склав план для себе, підготував проект клопотання, а потім ми прогнали його через ШІ».

Суддя Ван також запитала Качуроффа, чи перевіряв він посилання в документі. «Ваша честь, я особисто не перевіряв», — сказав він. «Я несу відповідальність за те, що перевірка не була проведена».

Пізніше Качурофф заявив, що він був «абсолютно приголомшений» лінією питань судді. «Я не розумів, що відбувається, тому що мій спів-адвокат і я не покладалися на юридичні дослідження ШІ та підготували ретельно перевірений підсумковий документ для подачі», — сказав Качурофф.

Але він сказав, що його спів-адвокат, ДеМастер, «помилково подала» попередню версію судового документа замість остаточної версії, яку вони «ретельно перевірили та відредагували».

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суд США адвокат штучний інтелект ШІ

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