Утік із БТРом – військовий отримав 7 років за дезертирство

Військовослужбовця на Сумщині засудили до 7 років за дезертирство та викрадення БТРа.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сумський районний суд визнав винним військовослужбовця місцевої військової частини у дезертирстві та викраденні бронетранспортера, призначивши йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, повідомило Державне бюро розслідувань.

У січні 2025 року водій спецтехніки самовільно залишив частину, виїхавши на БТРі під приводом заправки паливом. Із собою він забрав автомат і попрямував додому на Полтавщину. Подолавши сотні кілометрів, військовий залишив бронетранспортер на узбіччі біля села та пішов відпочивати в лісосмугу.

Співробітники ДБР, спільно з військовою службою правопорядку та СБУ, оперативно затримали дезертира. Викрадену техніку та зброю повернули до військової частини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.