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Утік із БТРом – військовий отримав 7 років за дезертирство

11:50, 9 липня 2025
Військовослужбовця на Сумщині засудили до 7 років за дезертирство та викрадення БТРа.
Утік із БТРом – військовий отримав 7 років за дезертирство
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Сумський районний суд визнав винним військовослужбовця місцевої військової частини у дезертирстві та викраденні бронетранспортера, призначивши йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, повідомило Державне бюро розслідувань.

У січні 2025 року водій спецтехніки самовільно залишив частину, виїхавши на БТРі під приводом заправки паливом. Із собою він забрав автомат і попрямував додому на Полтавщину. Подолавши сотні кілометрів, військовий залишив бронетранспортер на узбіччі біля села та пішов відпочивати в лісосмугу.

Співробітники ДБР, спільно з військовою службою правопорядку та СБУ, оперативно затримали дезертира. Викрадену техніку та зброю повернули до військової частини.

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