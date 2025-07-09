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Gemini отримує доступ до ваших додатків – нове оновлення від Google вже на Android

21:35, 9 липня 2025
Google впроваджує оновлення Gemini для Android із доступом до сторонніх додатків.
Gemini отримує доступ до ваших додатків – нове оновлення від Google вже на Android
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Google розпочав оновлення штучного інтелекту Gemini, яке надасть йому доступ до сторонніх додатків, установлених на пристроях Android, повідомило видання ArsTechnica. Функція активується автоматично, а відмова від неї викликає труднощі.

Деякі користувачі отримали листи від Google із посиланням на сторінку підтримки, де зазначено, що зібрані Gemini дані можуть переглядатися та оброблятися, зокрема постачальниками послуг. Обмежити доступ до додатків, таких як WhatsApp, можливо, але дані все одно зберігатимуться 72 години. Google не уточнює, як повністю заблокувати доступ Gemini до сторонніх програм, а в листах містяться суперечливі твердження: нові функції не діятимуть, якщо раніше було вимкнено «Історію дій у додатках Gemini».

У коментарі ЗМІ Google наголосив на перевагах оновлення, яке дозволяє використовувати Gemini для щоденних завдань, як-от надсилання повідомлень чи встановлення таймерів. Компанія запевнила, що за вимкненої «Історії дій» дані не використовуватимуться для вдосконалення ШІ-моделей.

Експерти Tuta порівняли інтеграцію Gemini в Android із вбудовуванням Internet Explorer у Windows компанією Microsoft. Вони зазначили, що відмова від збереження історії дій може запобігти збору даних, а якщо Gemini не встановлено на пристрої, оновлення не активує його.

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