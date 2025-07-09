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Британець 10 років вдавав невиліковно хворого, щоб виманити гроші у шкільного друга — що вирішив суд

20:12, 9 липня 2025
Шахрай використовував вигадані діагнози й фальшиві історії, щоб нажитися на довірі людей.
Британець 10 років вдавав невиліковно хворого, щоб виманити гроші у шкільного друга — що вирішив суд
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У Великій Британії розгорівся гучний скандал навколо 32-річного Метью Говарта — чоловіка, який протягом десятиліття вигадував фальшиві історії, щоб маніпулювати емоціями людей і витягувати з них гроші. Одна з його останніх жертв — шкільний друг Том Лі, якому Говарт розповів зворушливу, але абсолютно вигадану історію про смертельну хворобу. Про це повідомляє Daily Mail.

Так, Говарт повідомив Лі, що хворіє на невиліковний рак мозку і йому залишилося жити лише кілька тижнів. Щоб врятувати «друга», Том передав йому £2700 (понад $3600) на лікування в приватній клініці. У той момент він сам переживав важкий період після розриву стосунків і не міг залишити старого знайомого в біді.

Але пізніше правда розкрилася: рак був вигадкою, як і багато інших історій, якими Говарт користувався для шахрайства щонайменше десять років. Його брехня тривала 14 місяців, перш ніж Лі дізнався, що став жертвою маніпуляції.

Розслідування виявило, що Говарт використовував щонайменше п’ять псевдонімів, а також створював фейкові акаунти від імені зірок у закритих Facebook-групах, де нахвалював сам себе. Він переконував людей, що є успішним продюсером BBC із мільйонними статками, які нібито заблоковані через шантаж. Деяким надсилав історії про важке дитинство та злидні — усе, щоб викликати жалість і виманити чергові «подарунки».

Суд визнав Говарта винним у шахрайстві через обман. Спочатку йому присудили 12 місяців ув’язнення, однак згодом вирок пом’якшили: 20 тижнів умовно, з тримісячним домашнім арештом. Крім того, він зобов’язаний виплатити Тому Лі £1200 компенсації та не наближатися до нього протягом двох років.

Такий вирок обурив потерпілого.

«Він поводиться так, ніби нічого не сталося», — передає Daily Mail слова Лі. «Я боюся, що він знову знайде когось, хто йому повірить».

Журналісти зазначають, що Том досі не може оговтатися від зради — і не вірить, що Говарт зупиниться.

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суд шахрай Великобританія Велика Британія

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