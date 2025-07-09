У США Верховний суд Джорджії запропонував за три роки адаптувати систему правосуддя до ШІ

У рамках пілотного проекту проводитимуть взаємодію з громадськістю, аналіз процесів, навчання та підготовка кадрів, а також створення бізнес- і технологічної архітектури.

Фото: licdn.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд Джорджії опублікував нові рекомендації щодо використання штучного інтелекту в судовій системі. Суд пропонує трирічний процес адаптації до ШІ, пише Capitol-beat.

Документ почнеться з формування керівництва та управління і завершиться розробкою нових політик та процесів для всіх судів судової системи Джорджії. У рамках проекту проводитимуть взаємодію з громадськістю, аналіз процесів, навчання та підготовка кадрів, а також створення бізнес- і технологічної архітектури.

Комітет, який підготував нову доповідь «Штучний інтелект і суди Джорджії», очолив суддя Ендрю А. Пінсон. У ньому враховано зауваження Ради керівників Асоціації адвокатів штату Джорджія, які на початку червня опублікували свою власну доповідь про ризики, пов'язані зі ШІ.

У звіті колегії адвокатів йдеться, що зміна правил поведінки для юристів «особливо важлива», оскільки вони стосуються їхньої компетентності та володіння технологіями.

«За оцінкою комітету, інструменти GenAI незабаром стануть повсюдними», — пишуть автори звіту колегії адвокатів.

Комітет Пінсона навів численні приклади використання ШІ, які мали місце лише протягом 10 місяців процесу розгляду, наприклад, впровадження ШІ у Верховному суді Індіани для перетворення голосу в текст, використання Верховним судом Арізони аватарів ШІ для розповсюдження новин про рішення суддів та використання ШІ родиною для створення заяви про наслідки для жертви від імені свого загиблого родича під час етапу винесення вироку у справі про його смерть внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

«Ключовий виклик, з яким зіткнувся комітет під час своєї роботи, — це швидко розвиваюча природа технології, нової для судів та організацій по всій країні», — підсумував комітет Пінсона.

Група відзначила допустимі способи використання ШІ, такі як для досліджень та планування, неприпустимі способи, такі як для відбору присяжних та алгоритми винесення вироків типу «чорна скринька», та потенційні способи, що вимагають подальшого вивчення та тестування, такі як переклад мов та оцінки вироків і ризиків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.