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В США Верховный суд Джорджии предложил за три года адаптировать систему правосудия к ИИ

13:38, 9 июля 2025
В рамках пилотного проекта будут проводиться взаимодействие с общественностью, анализ процессов, обучение и подготовка кадров, а также создание бизнес- и технологической архитектуры.
В США Верховный суд Джорджии предложил за три года адаптировать систему правосудия к ИИ
Фото: licdn.com
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Верховный суд Джорджии опубликовал новые рекомендации относительно использования искусственного интеллекта в судебной системе. Суд предлагает трехлетний процесс адаптации к ИИ, пишет Capitol-beat

Документ начнется с формирования руководства и управления и завершится разработкой новых политик и процессов для всех судов судебной системы Джорджии. В рамках проекта будут проводиться взаимодействие с общественностью, анализ процессов, обучение и подготовка кадров, а также создание бизнес- и технологической архитектуры.

Комитет, подготовивший новый доклад «Искусственный интеллект и суды Джорджии», возглавил судья Эндрю А. Пинсон. В нем учтены замечания Совета управляющих Ассоциации адвокатов штата Джорджия, которые в начале июня опубликовали свой собственный доклад о рисках, связанных с ИИ.

В отчете коллегии адвокатов говорится, что изменение правил поведения для юристов «особенно важно», поскольку они касаются их компетентности и владения технологиями.

«По оценке комитета, инструменты GenAI в скором времени станут повсеместными», — пишут авторы отчета коллегии адвокатов.

Комитет Пинсона привел многочисленные примеры использования ИИ, которые имели место только в течение 10 месяцев процесса рассмотрения, например, внедрение ИИ в Верховном суде Индианы для преобразования голоса в текст , использование Верховным судом Аризоны аватаров ИИ для распространения новостей о решениях  судей и использование ИИ семьей для создания  заявления о последствиях для жертвы от имени своего погибшего родственника во время этапа вынесения приговора по делу о его смерти в результате дорожно-транспортного происшествия.

«Ключевой вызов, с которым столкнулся комитет во время своей работы, — это быстро развивающаяся природа технологии, новой для судов и организаций по всей стране», — заключил комитет Пинсона.

Группа отметила допустимые способы использования ИИ, такие как для исследований и планирования, недопустимые способы, такие как для отбора присяжных и алгоритмы вынесения приговоров типа «черный ящик», и потенциальные способы, требующие дальнейшего изучения и тестирования, такие как перевод языков и оценки приговоров и рисков.

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США искусственный интеллект ИИ

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