Коммунальные льготы для семей ветеранов – как и где получить помощь

Ветераны и их семьи в Украине могут получить льготы на коммунальные услуги.

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Министерство юстиции Украины в рамках проекта «Право Защитника и Защитницы» разъяснило порядок получения льгот на жилищно-коммунальные услуги для семей ветеранов, сообщила пресс-служба ведомства.

Льготы предоставляются на оплату услуг по управлению многоквартирным домом, коммунальных услуг (газ, электроэнергия, тепло, горячая вода, водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов), а также на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. С января 2023 года выплаты осуществляются исключительно в денежной форме через Пенсионный фонд Украины: ежемесячно для коммунальных услуг и раз в год для топлива.

Заявление на льготы могут подать муж, жена, нетрудоспособные родители, законный представитель ребенка до 18 лет, неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью I или II группы или лица под опекой ветерана. Размер льготы зависит от среднемесячного дохода семьи.

Подать заявление и документы (в частности выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны) можно лично, по почте или онлайн через сайт Минсоцполитики, приложение Пенсионного фонда или портал «Дія» в органы Пенсионного фонда, исполнительных органов местных советов, военных администраций или центров предоставления административных услуг.

Льготы на коммунальные услуги назначаются с месяца обращения до конца отопительного сезона, на топливо - раз в год. Повторное обращение каждый год не требуется, льготы продлеваются автоматически.

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