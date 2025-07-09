Комунальні пільги для родин ветеранів – як і де отримати допомогу

Ветерани та їхні родини в Україні можуть отримати пільги на комунальні послуги.

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Міністерство юстиції України в рамках проекту «Право Захисника та Захисниці» роз’яснило порядок отримання пільг на житлово-комунальні послуги для родин ветеранів, повідомила пресслужба відомства.

Пільги надаються на оплату послуг з управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг (газ, електроенергія, тепло, гаряча вода, водопостачання, водовідведення, утилізація відходів), а також на придбання твердого палива та скрапленого газу. З січня 2023 року виплати здійснюються виключно в грошовій формі через Пенсійний фонд України: щомісяця для комунальних послуг і раз на рік для палива.

Заяву на пільги можуть подати чоловік, дружина, непрацездатні батьки, законний представник дитини до 18 років, неодружені повнолітні діти з інвалідністю I чи II групи або особи під опікою ветерана. Розмір пільги залежить від середньомісячного доходу сім’ї.

Подати заяву та документи (зокрема витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни) можна особисто, поштою або онлайн через сайт Мінсоцполітики, додаток Пенсійного фонду чи портал «Дія» до органів Пенсійного фонду, виконавчих органів місцевих рад, військових адміністрацій або центрів надання адміністративних послуг.

Пільги на комунальні послуги призначаються з місяця звернення до кінця опалювального сезону, на паливо – раз на рік. Повторне звернення щороку не потрібне, пільги продовжуються автоматично.

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