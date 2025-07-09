Практика судов
  1. В Украине

Как формируется общий налогооблагаемый доход и сумма расходов самозанятого лица — разъяснение

18:25, 9 июля 2025
Применение терминов «кассовый метод» или «первое событие» для самозанятых лиц НКУ не предусмотрено.
Как формируется общий налогооблагаемый доход и сумма расходов самозанятого лица — разъяснение
Фото: unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, как формируется общий облагаемый доход и сумма расходов лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, а именно, по кассовому методу или по первому событию.

В соответствии с п. 178.3 ст. 178 раздела IV Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI облагаемым доходом считается совокупный чистый доход, то есть разница между доходом (вознаграждением) и документально подтвержденными расходами, необходимыми для осуществления определенного вида независимой профессиональной деятельности.

Для частных исполнителей облагаемым доходом считается совокупный чистый доход, то есть разница между доходом, состоящим из сумм вознаграждения, полученного в соответствии с Законом Украины «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов», и документально подтвержденными расходами, необходимыми для осуществления независимой профессиональной деятельности.

В случае неполучения справки о постановке на учет лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, объектом налогообложения являются доходы, полученные от такой деятельности без учета расходов.

Окончательный расчет налога на доходы физических лиц за отчетный налоговый год производится налогоплательщиком самостоятельно согласно данным, указанным в налоговой декларации, в которой наряду с доходами от осуществления независимой профессиональной деятельности должны указываться другие доходы из источников их происхождения в Украине и иностранные доходы, а также сведения о суммах единого взноса, начисленного на доходы от осуществления независимой профессиональной деятельности в размерах, определенных в соответствии с законом (п. 178.7 ст. 178 НКУ).

Физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, обязаны вести учет доходов и расходов от такой деятельности. Учет доходов и расходов может вестись в бумажном и/или электронном виде, в том числе через электронный кабинет (п. 178.6 ст. 178 НКУ).

Типовая форма такого учета и порядок его ведения утверждены приказом Министерства финансов Украины от 13.05.2021 № 261.

Так, в соответствии с Порядком в графе 1 типовой формы указывается дата записи. Записи ведутся в хронологическом порядке;

  • в графе 2 отражается сумма дохода, полученного от осуществления независимой профессиональной деятельности, в частности, средства, поступившие на текущий счет, в кассу налогоплательщика и/или полученные наличными, сумма задолженности, по которой истек срок исковой давности, стоимость безвозмездно полученных товаров (работ, услуг);
  • в графе 3 указывается сумма возвращенных лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, средств за товары (работы, услуги) и/или возвращенной предоплаты;
  • в графе 4 указывается сумма, которая рассчитывается как разница между полученным доходом от осуществления независимой профессиональной деятельности (графа 2) и суммой возвращенных лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, средств за товары (работы, услуги) (графа 3);
  • информация о документально подтвержденных расходах, связанных с хозяйственной деятельностью или осуществлением независимой профессиональной деятельности, указывается в графах 5 – 10;
  • в графе 11 указывается сумма чистого облагаемого дохода, которая рассчитывается как разница между общей суммой полученного дохода, подлежащей декларированию (графа 4) и суммой документально подтвержденных расходов, связанных с осуществлением независимой профессиональной деятельности (графы 6, 7, 8, 9, 10).

Данные учета доходов и расходов заполняются с накопительным итогом в гривнах с копейками и используются для заполнения годовой налоговой декларации о имущественном состоянии и доходах.

Итак, чистый облагаемый доход рассчитывается как разница между общей суммой полученного дохода и общей суммой документально подтвержденных расходов. Применение терминов «кассовый метод» или «первое событие» для лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, НКУ не предусмотрено.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соблюдение стандартов верховенства права странами ЕС может стать условием получения ими финансирования из бюджета ЕС – еврокомиссар

Сейчас разрабатываются планы по усилению соблюдения странами ЕС требований, сделав обязательным соблюдение стандартов верховенства права как условие получения финансирования из бюджета ЕС, заявил еврокомиссар.

Классификация должностей госслужбы в судах привела к значительным различиям в зарплатах на одинаковых должностях – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия обнародовал обращение к Кабмину, в котором констатируется, что проведенная классификация должностей государственной службы привела к диспропорции в оплате труда работников различных государственных учреждений, в том числе работников на равнозначных должностях непосредственно в рамках суда.

Базовая общевойсковая подготовка будет заменена подготовкой к нацсопротивлению, но ее прохождение не освободит от направления на базовую военную службу

Законопроект о подготовке граждан к национальному сопротивлению фактически возвращает срочную службу – Ирина Фриз.

Представители общественности будут проверять полицейских в составе дисциплинарных комиссий – Кабмин внес законопроект

Законопроект, разработанный Нацполицией, имеет целью обеспечить общественный контроль за привлечением полицейских к дисциплинарной ответственности.

Гражданин, у которого есть семья, вступил в тайные интимные отношения с другим мужчиной и стал жертвой мошенников

Гражданин перевел злоумышленникам около 40 тысяч гривен, в надежде, что они оставят его в покое, но мошенники захотели еще больше денег «за молчание».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео