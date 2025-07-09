Как формируется общий налогооблагаемый доход и сумма расходов самозанятого лица — разъяснение

Применение терминов «кассовый метод» или «первое событие» для самозанятых лиц НКУ не предусмотрено.

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Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, как формируется общий облагаемый доход и сумма расходов лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, а именно, по кассовому методу или по первому событию.

В соответствии с п. 178.3 ст. 178 раздела IV Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI облагаемым доходом считается совокупный чистый доход, то есть разница между доходом (вознаграждением) и документально подтвержденными расходами, необходимыми для осуществления определенного вида независимой профессиональной деятельности.

Для частных исполнителей облагаемым доходом считается совокупный чистый доход, то есть разница между доходом, состоящим из сумм вознаграждения, полученного в соответствии с Законом Украины «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов», и документально подтвержденными расходами, необходимыми для осуществления независимой профессиональной деятельности.

В случае неполучения справки о постановке на учет лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, объектом налогообложения являются доходы, полученные от такой деятельности без учета расходов.

Окончательный расчет налога на доходы физических лиц за отчетный налоговый год производится налогоплательщиком самостоятельно согласно данным, указанным в налоговой декларации, в которой наряду с доходами от осуществления независимой профессиональной деятельности должны указываться другие доходы из источников их происхождения в Украине и иностранные доходы, а также сведения о суммах единого взноса, начисленного на доходы от осуществления независимой профессиональной деятельности в размерах, определенных в соответствии с законом (п. 178.7 ст. 178 НКУ).

Физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, обязаны вести учет доходов и расходов от такой деятельности. Учет доходов и расходов может вестись в бумажном и/или электронном виде, в том числе через электронный кабинет (п. 178.6 ст. 178 НКУ).

Типовая форма такого учета и порядок его ведения утверждены приказом Министерства финансов Украины от 13.05.2021 № 261.

Так, в соответствии с Порядком в графе 1 типовой формы указывается дата записи. Записи ведутся в хронологическом порядке;

в графе 2 отражается сумма дохода, полученного от осуществления независимой профессиональной деятельности, в частности, средства, поступившие на текущий счет, в кассу налогоплательщика и/или полученные наличными, сумма задолженности, по которой истек срок исковой давности, стоимость безвозмездно полученных товаров (работ, услуг);

в графе 3 указывается сумма возвращенных лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, средств за товары (работы, услуги) и/или возвращенной предоплаты;

в графе 4 указывается сумма, которая рассчитывается как разница между полученным доходом от осуществления независимой профессиональной деятельности (графа 2) и суммой возвращенных лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, средств за товары (работы, услуги) (графа 3);

информация о документально подтвержденных расходах, связанных с хозяйственной деятельностью или осуществлением независимой профессиональной деятельности, указывается в графах 5 – 10;

в графе 11 указывается сумма чистого облагаемого дохода, которая рассчитывается как разница между общей суммой полученного дохода, подлежащей декларированию (графа 4) и суммой документально подтвержденных расходов, связанных с осуществлением независимой профессиональной деятельности (графы 6, 7, 8, 9, 10).

Данные учета доходов и расходов заполняются с накопительным итогом в гривнах с копейками и используются для заполнения годовой налоговой декларации о имущественном состоянии и доходах.

Итак, чистый облагаемый доход рассчитывается как разница между общей суммой полученного дохода и общей суммой документально подтвержденных расходов. Применение терминов «кассовый метод» или «первое событие» для лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, НКУ не предусмотрено.

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