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Дональд Трамп угрожал Путину разбомбить Москву — CNN опубликовал аудиозапись

10:36, 9 июля 2025
Во время одного из мероприятий по сбору средств в 2024 году Дональд Трамп заявил, что угрожал Путину разбомбить Москву, если тот вторгнется в Украину.
Дональд Трамп угрожал Путину разбомбить Москву — CNN опубликовал аудиозапись
Фото: esade.edu
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В 2024 году Дональд Трамп во время закрытой встречи доноров заявлял, что однажды он пытался удержать Путина от нападения на Украину. Он даже угрожал разбомбить Москву. Аудиозапись заявления опубликовал телеканал CNN.

«Я сказал Путину: «Если вы зайдете в Украину, я разбомблю Москву к чертовой матери. Говорю вам, у меня нет выбора». А он такой: «Я не верю вам.» Говорит: «Ни в коем случае». Я сказал: «Еще как». И потом он снова говорит: «Я вам не верю», но правда, что он поверил на 10%. Говорю вам, он поверил на 10%.

Потом я говорил с председателем КНР Си. Я сказал ему то же самое, сказал, знаете: «Если вы пойдете на Тайвань, я разбомблю к чертовой матери Пекин». Он подумал, я сошел с ума», — сказал Трамп во время одного из мероприятий по сбору средств в 2024 году.

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