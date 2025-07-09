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Избиение лошади в Буковеле – суд дал минимальный штраф обидчику

12:08, 9 июля 2025
На Прикарпатье оштрафовали мужчину за издевательство над лошадью в Буковеле, зоозащитники считают наказание недостаточным.
Избиение лошади в Буковеле – суд дал минимальный штраф обидчику
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Яремчанский городской суд признал виновным мужчину, который жестоко обращался с лошадью на территории горнолыжного курорта Буковель, назначив ему минимальный штраф в размере 3400 гривен, сообщила зоозащитная организация UAnimals.

Инцидент, произошедший 3 апреля, когда мужчина избивал лошадь по кличке Лесь палками за отказ тянуть тяжелые бревна, вызвал общественный резонанс после распространения видео в сети. Суд установил, что животное били два человека, но только один из них признал вину и получил штраф. Владелец лошади наказания избежал, что возмутило зоозащитников. UAnimals обратились в Государственную судебную администрацию и полицию Ивано-Франковской области с требованием объяснить это решение.

Отель Mountain Residence Apartments, где произошел инцидент, заявил, что выкупил лошадь еще до судебного решения. По словам руководителя Офиса устойчивого развития Bukovel Богдана Красавцева, Леся доставили в этнопарк «Гуцул-ленд», а затем обследовали ветеринары в Киеве. Животное планируют разместить в конюшне для реабилитации.

UAnimals отметили, что штраф является недостаточным за жестокое обращение, и призвали к ужесточению законодательства. «Дело дошло до суда и один из обидчиков получил наказание (хоть и минимальное) - это ок. Но считаем это наказание за жестокое избиение лошади Леся совсем мизерным. И так же уверены, что отвечать за жестокость должны оба обидчика. К сожалению, юридически мы не можем обжаловать это дело. Но продолжим работать над улучшением законодательства и призываем распространять это сообщение. За реальные преступления должны быть реальные наказания», - отметили активисты, призывая распространять информацию для привлечения внимания к проблеме.

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