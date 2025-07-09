Побиття коня в Буковелі – суд дав мінімальний штраф кривднику

На Прикарпатті оштрафували чоловіка за знущання з коня в Буковелі, зоозахисники вважають покарання недостатнім.

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Яремчанський міський суд визнав винним чоловіка, який жорстоко поводився з конем на території гірськолижного курорту Буковель, призначивши йому мінімальний штраф у розмірі 3400 гривень, повідомила зоозахисна організація UAnimals.

Інцидент, що стався 3 квітня, коли чоловік бив коня на прізвисько Лесь палицями за відмову тягнути важкі колоди, викликав суспільний резонанс після поширення відео в мережі. Суд встановив, що тварину били двоє людей, але лише один із них визнав провину й отримав штраф. Власник коня покарання уникнув, що обурило зоозахисників. UAnimals звернулися до Державної судової адміністрації та поліції Івано-Франківської області з вимогою пояснити це рішення.

Готель Mountain Residence Apartments, де стався інцидент, заявив, що викупив коня ще до судового рішення. За словами керівника Офісу сталого розвитку Bukovel Богдана Красавцева, Леся доставили до етнопарку «Гуцул-ленд», а згодом обстежили ветеринари в Києві. Тварину планують розмістити в конюшні для реабілітації.

UAnimals наголосили, що штраф є недостатнім за жорстоке поводження, і закликали до посилення законодавства. «Справа дійшла до суду й один із кривдників отримав покарання (хоч і мінімальне) – це ок. Але вважаємо це покарання за жорстоке побиття коня Леся зовсім мізерним. І так само певні, що відповідати за жорстокість мають обидва кривдники. На жаль, юридично ми не можемо оскаржити цю справу. Але продовжимо працювати над покращенням законодавства і закликаємо поширювати цей допис. За реальні злочини мають бути реальні покарання», – зазначили активісти, закликаючи поширювати інформацію для привернення уваги до проблеми.

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