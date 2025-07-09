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У Раді обговорюють заміну міністра освіти Лісового: один із претендентів на посаду — його заступник Вітренко

10:38, 9 липня 2025
У парламенті підтвердили, що питання відставки міністра освіти розглядається, а серед кандидатів на заміну називають чинного заступника Андрія Вітренка.
У Раді обговорюють заміну міністра освіти Лісового: один із претендентів на посаду — його заступник Вітренко
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Міністр освіти і науки Оксен Лісовий може залишити свою посаду — у парламенті підтверджують, що питання його заміни наразі обговорюється. Одним із ймовірних кандидатів на пост очільника МОН називають чинного заступника міністра Андрія Вітренка. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у коментарі «Інтерфакс-Україна».

За його словами, заміна міністра дійсно розглядається, і не лише у форматі однієї кандидатури.

«Розглядається… І інші теж. І питання заміни розглядається», — коротко відповів Бабак на запитання, чи йдеться про відставку Лісового і чи є Вітренко серед претендентів на посаду.

При цьому конкретики щодо можливих змін у МОН він не надав і не озвучив імена інших потенційних кандидатів.

Тему можливої відставки Лісового вже кілька тижнів активно обговорюють у політичних колах.

Так, раніше народна депутатка Інна Совсун заявила, що заступника міністра Андрія Вітренка справді розглядають як основного претендента на міністерське крісло. А ще раніше депутат Ярослав Железняк, коментуючи потенційні перестановки в уряді, теж не виключав, що міністерство освіти очікують зміни, хоча тоді не назвав конкретних імен.

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Верховна Рада України Міносвіти Парламент міністр освіта

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