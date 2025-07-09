Соціальні послуги без ПДВ – нові можливості для допомоги з 1 серпня

З 1 серпня надавачі соціальних послуг звільняються від сплати ПДВ.

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З 1 серпня надавачі соціальних послуг в Україні звільняються від сплати податку на додану вартість (ПДВ), повідомило Міністерство соціальної політики. Верховна Рада підтримала урядові зміни, спрямовані на розвиток ринку соціальних послуг та полегшення доступу до них для громадян у складних життєвих обставинах.

Єдиною умовою для звільнення від ПДВ є включення до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Нововведення зменшить фінансовий тиск на надавачів, сприятиме залученню нових організацій, стимулюватиме конкуренцію за якість послуг і скоротить бюрократичні перепони.

«Звільнення діяльності із надання соціальних послуг від ПДВ — це реальний крок для забезпечення доступності соціальної підтримки громадян, підтримки громадського сектору та виконання державою своїх соціальних зобов’язань перед людьми. Ми сподіваємося, що такі зміни сприятимуть залученості надавачів, їх розвитку та вдосконаленню якості послуг», – зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. За її словами, зміни сприятимуть розвитку надавачів і підвищенню якості підтримки для населення.

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