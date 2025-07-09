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У Києві розікрали понад 4,8 млн гривень під час закупівлі генераторів

11:32, 9 липня 2025
Прокурори повідомили про підозру директору Департаменту КМДА
У Києві розікрали понад 4,8 млн гривень під час закупівлі генераторів
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У Києві прокурори повідомили про підозру директору одного з Департаментів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у службовій недбалості, внаслідок якої Департамент придбав генератори за завищеними цінами.

Як повідомила Київська міська прокуратура, один з Департаментів КМДА у січні-квітні 2023 року закуповував дизельні генератори. При цьому відповідальними за закупівлю особами, які перебували у підпорядкуванні директора Департаменту, не проведено моніторинг цін генераторів при їх оптовій закупівлі.

Запити щодо цінових пропозицій були скеровані трьом підприємствам при тому, що згідно відкритих даних, інші постачальники пропонували нижчі ціни.

«Так, найдорожчі генератори закупили за ціною у понад 390 тис. гривень за штуку при тому, що їх вартість могла складати 320 тис. гривень. Оптову партію інших генераторів придбали по майже 90 тис. гривень за штуку при ціні у 76 тис. гривень у інших постачальників», - заявили у прокуратурі.

У відомстві підкреслили, що за результатами проведеної експертизи встановлено, що збитки завдані бюджету столиці внаслідок закупівлі генераторів за завищеними цінами, становлять понад 4,8 млн гривень.

Наразі прокурори підготували клопотання до суду про відсторонення підозрюваного від посади.

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прокуратура Київ

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