В Киеве разворовали более 4,8 млн гривен при закупке генераторов

Прокуроры сообщили о подозрении директору Департамента КГГА

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В Киеве прокуроры сообщили о подозрении директору одного из Департаментов Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) в служебной халатности, вследствие которой Департамент приобрел генераторы по завышенным ценам.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, один из Департаментов КГГА в январе-апреле 2023 года закупал дизельные генераторы. При этом ответственными за закупку лицами, которые находились в подчинении директора Департамента, не проведен мониторинг цен генераторов при их оптовой закупке.

Запросы касательно ценовых предложений были направлены трем предприятиям при том, что согласно открытых данных, другие поставщики предлагали более низкие цены.

«Так, самые дорогие генераторы закупили по цене более 390 тыс. гривен за штуку при том, что их стоимость могла составлять 320 тыс. гривен. Оптовую партию других генераторов приобрели по почти 90 тыс. гривен за штуку при цене в 76 тыс. гривен у других поставщиков», - заявили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что по результатам проведенной экспертизы установлено, что убытки, нанесенные бюджету столицы вследствие закупки генераторов по завышенным ценам, составляют более 4,8 млн гривен.

Сейчас прокуроры подготовили ходатайство в суд об отстранении подозреваемого от должности.

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