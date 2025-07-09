Суд США: конкурент OpenAI не предоставил достаточно доказательств о нарушении прав на торговую марку

Малоизвестная компания, судящаяся с OpenAI, не смогла подтвердить свои права на бренд в суде.

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Федеральный судья США выразила сомнения в необходимости передавать дело о предполагаемом нарушении прав на торговую марку компанией OpenAI на рассмотрение присяжных. Речь идет о иске малоизвестной фирмы Open Artificial Intelligence, которая утверждает, что именно она первой предложила идею, впоследствии реализованную создателями ChatGPT. Об этом сообщает Courthouse News.

Во время слушания во вторник судья Окружного суда Северного округа Калифорнии Ивонн Гонсалес Роджерс заявила, что, вероятнее всего, поддержит сторону OpenAI в ходатайстве о вынесении решения без суда. Это может означать, что дело будет закрыто еще до передачи его присяжным.

«На данном этапе я склоняюсь к тому, чтобы удовлетворить ходатайство истца», — сказала Роджерс адвокатам сторон.

OpenAI просит суд полностью отклонить почти двухлетний иск, в котором компания обвиняется в пяти эпизодах нарушения прав на торговую марку и мошенничестве. Параллельно она защищается от семи встречных исков.

Представители Open Artificial Intelligence настаивают, что в деле много спорных фактов, которые должны оценивать именно присяжные.

«Здесь есть вопросы доверия, а это — прерогатива присяжных», — заявила адвокат Лора Чепмен из Sheppard Mullin.

Однако судья Роджерс ответила, что без надлежащей доказательной базы дело не дойдет до присяжных.

«У вас должны быть достаточные доказательства, чтобы передать дело присяжным. Именно поэтому мы здесь», — сказала она ответчикам.

Основатель Open Artificial Intelligence Гай Равин утверждает, что еще в 2014 году разработал концепцию, якобы легшую в основу OpenAI, после общения с ведущими экспертами отрасли. По его словам, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман якобы заимствовал эти идеи для создания своей компании.

Однако в суде указали, что представление Равина существенно отличалось — он предлагал некоммерческую платформу по типу «Википедии» для обмена знаниями об искусственном интеллекте, а не технологический стартап.

Судья также подчеркнула: наличие идей еще не означает их реализацию в бизнесе.

«Если вы сидите в гараже и делаете первый компьютер — это еще не бизнес. Пока вы не вывели его на рынок, вы просто сидите в гараже», — отметила Роджерс.

Адвокаты OpenAI также заявили, что сайт Равина практически не имел пользователей, кроме него самого и его сотрудников.

«Нет никаких доказательств того, что кто-либо вообще редактировал или делился контентом на сайте как подлинный пользователь», — сказала адвокат Маргарет Мэри Карузо из Quinn Emanuel.

Кроме того, OpenAI обвиняет ответчика в фальсификации документов, поданных для получения торговой марки, утверждая, что компания предоставила недостоверную информацию о коммерческой деятельности, якобы начавшейся еще в марте 2015 года. Однако адвокаты ответчика настаивают, что это была обычная ошибка неспециалиста, а не преднамеренная фальсификация.

«Чтобы доказать мошенничество, нужно установить, что заявитель имел умысел ввести в заблуждение», — заявила Чепмен.

Судья Роджерс не исключает проведения дополнительных слушаний для выяснения фактов, прежде чем принять окончательное решение.

«Вы просите меня оторвать людей от их работы и личных дел ради рассмотрения этого спора. Я не сделаю этого, если здесь нет действительно спорных фактов», — подчеркнула она.

Ранее в этом году Роджерс уже временно запретила Open Artificial Intelligence использовать торговую марку «Open AI», указав на высокую вероятность путаницы брендов.

По версии OpenAI, после ее запуска в 2015 году Равин зарегистрировал похожий домен, а позже изменил стиль брендинга своей компании, чтобы воспользоваться популярностью ChatGPT. В иске указано, что такие действия вводят потребителей в заблуждение и вредят репутации OpenAI.

Обе компании зарегистрированы в штате Делавэр и имеют штаб-квартиры в Сан-Франциско.

Дата окончательного решения суда пока неизвестна. Стороны отказались от комментариев.

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