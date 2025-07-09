Суд США: конкурент OpenAI не надав достатньо доказів про порушення прав на торговельну марку

Маловідома фірма, що судиться з OpenAI, не змогла підтвердити свої права на бренд у суді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суддя США висловила сумніви щодо доцільності передавати до суду присяжних справу про нібито порушення прав на торговельну марку компанією OpenAI. Йдеться про позов від маловідомої фірми Open Artificial Intelligence, яка стверджує, що саме вона першою запропонувала ідею, яку згодом реалізували творці ChatGPT. Про це повідомляє Courthouse News.

Під час слухання у вівторок суддя Окружного суду Північного округу Каліфорнії Івонн Гонсалес Роджерс заявила, що, ймовірно, підтримає сторону OpenAI у клопотанні про винесення рішення без суду. Це може означати, що справа буде закрита ще до того, як дійде до присяжних.

«На цьому етапі я схиляюся до того, щоб задовольнити клопотання позивача», — сказала Роджерс адвокатам сторін.

OpenAI просить суд повністю відхилити майже дворічний позов, в якому її звинувачують у п’яти випадках порушення торговельної марки та шахрайстві. Водночас компанія захищається від семи зустрічних звинувачень.

Представники Open Artificial Intelligence наполягають, що справа містить чимало суперечливих фактів, які варто оцінювати саме присяжним. «Тут є питання довіри, і це прерогатива присяжних», — заявила адвокатка Лора Чепмен із Sheppard Mullin.

Проте суддя Роджерс відповіла, що справа не піде на розгляд присяжних без належної доказової бази.

«Ви повинні мати достатньо доказів, щоб дійти до присяжних. Саме тому ми тут», — сказала вона відповідачам.

Засновник Open Artificial Intelligence Ґай Равін стверджує, що ще у 2014 році розробив концепцію, яка нібито лягла в основу OpenAI, після розмов із провідними експертами галузі. За його словами, генеральний директор OpenAI Сем Альтман нібито запозичив ці ідеї для створення своєї компанії.

Однак у суді зазначили, що Равін мав зовсім інше бачення — некомерційну платформу на зразок «Вікіпедії» для обміну знаннями про штучний інтелект, а не технологічний стартап.

Суддя також наголосила: те, що Равін мав ідеї, ще не означає, що він реалізував їх у бізнесі.

«Якщо ви сидите в гаражі й створюєте перший комп’ютер — це ще не бізнес. Поки ви не вивели його на ринок, ви просто сидите в гаражі», — зазначила Роджерс.

Адвокати OpenAI також заявили, що сайт Равіна практично не мав користувачів, окрім нього самого та його співробітників.

«Немає жодного доказу, що хтось взагалі редагував або ділився контентом на сайті як реальний користувач», — сказала адвокатка Марґрет Мері Карузо з Quinn Emanuel.

Крім того, OpenAI звинувачує відповідача у підробці документів для отримання торговельної марки, стверджуючи, що компанія подала недостовірну інформацію про комерційну діяльність ще з березня 2015 року. Проте адвокати відповідача наполягають, що це була звичайна помилка нефахівця, а не навмисна фальсифікація.

«Щоб довести шахрайство, треба показати, що заявник мав навмисний намір ввести в оману», — заявила Чепмен.

Суддя Роджерс не виключає проведення додаткових слухань для з’ясування фактів, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

«Ви просите мене змусити людей залишити свою роботу й особисті справи заради розгляду цієї суперечки. Я не зроблю цього, якщо в ній немає реальних спірних фактів», — наголосила вона.

Раніше цього року Роджерс уже тимчасово заборонила Open Artificial Intelligence використовувати торговельну марку «Open AI», вказавши на високу ймовірність сплутування брендів.

За версією OpenAI, після її запуску у 2015 році Равін зареєстрував схожий домен, а згодом змінив стиль брендування своєї компанії, щоб скористатися популярністю ChatGPT. У позові зазначається, що такі дії вводять споживачів в оману й шкодять репутації OpenAI.

Обидві компанії зареєстровані у штаті Делавер і мають штаб-квартири в Сан-Франциско.

Дата остаточного рішення суду наразі невідома. Сторони відмовились від коментарів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.