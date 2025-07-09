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Хто має право заявляти про банкрутство контрагента – пояснив Верховний Суд

10:56, 9 липня 2025
Розпорядник майна боржника не може звертатися із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство іншої юридичної особи, якщо не припинені повноваження керівника боржника – КГС ВС.
Хто має право заявляти про банкрутство контрагента – пояснив Верховний Суд
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Ініціювання банкрутства іншої юридичної особи має здійснюватися у межах звичайної господарської діяльності ініціюючого кредитора належним представником, яким за загальним правилом є керівник. Такого висновку дійшов Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду.

За обставинами справи ПАТ звернулося до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство іншого ТОВ у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю. Заяву ініціюючого кредитора було підписано розпорядником майна ПАТ.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний господарський суд, зазначену заяву повернув без розгляду, оскільки вона підписана особою, яка не має процесуальної дієздатності, адже КУзПБ не наділено розпорядника майна боржника на подання такого виду заяв як відкриття провадження у справі про банкрутство. Водночас матеріали справи не містять доказів припинення повноважень керівника ПАТ.

Залишаючи рішення судів попередніх інстанцій КГС ВС звернув увагу, що розпорядник майна, відповідно до ч. 10 ст. 44 КУзПБ, не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника, крім випадків, передбачених цим Кодексом, а ч. 11 цієї статті унормовує, що призначення розпорядника майна не є підставою для припинення повноважень керівника чи органу управління боржника.

Порядок та підстави припинення повноважень керівника боржника визначаються нормами  ч. 2, 3 ст. 40, ч. 12, 13 ст. 44 КУзПБ.

Отже, ініціювання банкрутства іншої юридичної особи має здійснюватися у межах звичайної господарської діяльності ініціюючого кредитора належним представником, яким за загальним правилом є керівник.

За обставин відсутності припинення повноважень керівника юридичної особи із покладенням цих повноважень на розпорядника майна, є вірним висновок судів попередніх інстанцій про те, що КУзПБ не наділено розпорядника майна повноваженнями на подання такого виду заяв як відкриття провадження у справі про банкрутство іншої юридичної особи.

Крім того, процедура банкрутства щодо боржника переслідує публічний та приватний інтерес.

Ймовірний конфлікт позиції у питанні відкриття провадження у справі про банкрутство боржника між керівником (повноваження якого не припинені) та розпорядником майна ініціюючого кредитора може порушити не лише приватний, а й публічний інтерес, зважаючи на правові наслідки відкриття провадження у справі про банкрутство, які стосуються невизначеного кола осіб, зокрема щодо введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, що матиме наслідком також втручання в господарську діяльність інших юридичних осіб з боку особи, яка не має на це повноважень.

Постанова КГС ВС від 24 квітня 2025 року у справі № 910/16061/24.

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суд Верховний Суд КГС ВС банкрутство

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