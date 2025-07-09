Кто имеет право заявлять о банкротстве контрагента – пояснил Верховный Суд

Распорядитель имущества должника не может обращаться с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве другого юридического лица, если не прекращены полномочия руководителя должника – КГС ВС.

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Инициирование банкротства другого юридического лица должно осуществляться в рамках обычной хозяйственной деятельности инициирующего кредитора надлежащим представителем, которым по общему правилу является руководитель. К такому выводу пришел Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

По обстоятельствам дела ПАО обратилось в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве другого ООО в связи с имеющейся и непогашенной задолженностью. Заявление инициирующего кредитора было подписано распорядителем имущества ПАО.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный хозяйственный суд, указанное заявление вернул без рассмотрения, поскольку оно подписано лицом, не имеющим процессуальной дееспособности, ведь КУзПБ не наделен распорядителя имущества должника на подачу такого вида заявлений как открытие производства по делу о банкротстве. В то же время материалы дела не содержат доказательств прекращения полномочий руководителя ПАО.

Оставляя решения судов предыдущих инстанций КГС ВС обратил внимание, что распорядитель имущества, в соответствии с ч. 10 ст. 44 КУпПБ, не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность должника, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, а ч. 11 этой статьи нормирует, что назначение распорядителя имущества не является основанием для прекращения полномочий руководителя или органа управления должника.

Порядок и основания прекращения полномочий руководителя должника определяются нормами ч. 2, 3 ст. 40, ч. 12, 13 ст. 44 КУпПБ.

Итак, инициирование банкротства другого юридического лица должно осуществляться в рамках обычной хозяйственной деятельности инициирующего кредитора надлежащим представителем, которым по общему правилу является руководитель.

При обстоятельствах отсутствия прекращения полномочий руководителя юридического лица с возложением этих полномочий на распорядителя имущества, является верным вывод судов предыдущих инстанций о том, что КУзПБ не наделен распорядителя имущества полномочиями на подачу такого вида заявлений как открытие производства по делу о банкротстве другого юридического лица.

Кроме того, процедура банкротства в отношении должника преследует публичный и частный интерес.

Вероятный конфликт позиции в вопросе открытия производства по делу о банкротстве должника между руководителем (полномочия которого не прекращены) и распорядителем имущества инициирующего кредитора может нарушить не только частный, но и публичный интерес, учитывая правовые последствия открытия производства по делу о банкротстве, касающиеся неопределенного круга лиц, в частности о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов, что повлечет также вмешательство в хозяйственную деятельность других юридических лиц со стороны лица, не имеющего на это полномочий.

Постановление КГС ВС от 24 апреля 2025 года по делу № 910/16061/24.

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