741 цель за сутки – Россия осуществила самую масштабную атаку по Украине

Россия нанесла массированный удар по Украине, основной удар – по Луцку.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабной атаке России на украинские города в ночь на 9 июля, назвав ее крупнейшей по количеству воздушных целей за сутки - 741, в том числе 728 дронов, из которых более 300 - «Шахеды», и 13 ракет типа «Кинжал» и «Искандер». Большинство целей было уничтожено благодаря действиям дронов-перехватчиков и мобильных огневых групп, которые ликвидировали десятки объектов. Зеленский поблагодарил воинов за меткость и отметил, что технологию перехвата продолжают масштабировать.

Основной удар пришелся на Луцк, также зафиксированы повреждения в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки.

Зеленский назвал это нападение показательным на фоне отказа России от мирных инициатив. Он призвал к усилению санкций против российской нефти, которая финансирует войну, и введение вторичных санкций против стран, которые ее покупают. «Партнеры знают, как нажать так, что Россия будет вынуждена думать о завершении войны, а не новых ударах. Каждый, кто хочет мира, должен действовать», - подчеркнул президент, призывая всех, кто поддерживает мир, действовать.

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