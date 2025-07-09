Трамп рассматривает передачу Украине еще одной системы Patriot – WSJ

США снова оценивают запасы вооружения.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине еще одной системы противовоздушной обороны Patriot в ответ на игнорирование Россией призывов к мирному урегулированию, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на двух анонимных чиновников.

По данным источников, Белый дом обратился в Пентагон с просьбой оценить варианты поставки Украине дополнительного вооружения, в частности систем Patriot. Администрация также изучает, могут ли другие страны передать такие системы Киеву. Это стало бы первым решением 47-го президента США о предоставлении Украине значительной системы вооружения.

Системы Patriot пользуются высоким спросом в мире, в частности они использовались для защиты авиабазы Аль-Удейд от Ирана в прошлом месяце. Один из собеседников отметил, что США могут выделить одну систему, но ключевым вопросом остается количество ракет к ней, ведь войны в Украине и на Ближнем Востоке вызвали дефицит боеприпасов, заставляя США активно пополнять запасы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп подтвердил возобновление поставок оружия в Украину. В то же время президент США заявил, что не знает, кто дал распоряжение на прошлой неделе об остановке поставок вооружения Украине.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немедленно предоставить Украине десять ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

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