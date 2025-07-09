США никогда не отказывались от помощи Украине и намерены в дальнейшем ее предоставлять – Тэмми Брюс

В Госдепе США подтвердили неизменную поддержку Украины, несмотря на временную паузу в поставках оружия.

Фото: Getty Images

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Соединенные Штаты остаются крупнейшим союзником Украины и будут продолжать оказывать ей поддержку, заявила руководитель пресс-службы Государственного департамента США Тэмми Брюс.

«Мы были и остаемся самыми большими помощниками Украины», - подчеркнула Брюс. Она уточнила, что недавняя пауза в поставках вооружений не свидетельствует об изменении политики администрации США в отношении поддержки Киева.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп подтвердил возобновление поставок оружия в Украину. В то же время президент США заявил, что не знает, кто дал распоряжение на прошлой неделе об остановке поставок вооружения Украине.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немедленно предоставить Украине десять ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

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