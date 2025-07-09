Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

США никогда не отказывались от помощи Украине и намерены в дальнейшем ее предоставлять – Тэмми Брюс

09:26, 9 июля 2025
В Госдепе США подтвердили неизменную поддержку Украины, несмотря на временную паузу в поставках оружия.
США никогда не отказывались от помощи Украине и намерены в дальнейшем ее предоставлять – Тэмми Брюс
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты остаются крупнейшим союзником Украины и будут продолжать оказывать ей поддержку, заявила руководитель пресс-службы Государственного департамента США Тэмми Брюс.

«Мы были и остаемся самыми большими помощниками Украины», - подчеркнула Брюс. Она уточнила, что недавняя пауза в поставках вооружений не свидетельствует об изменении политики администрации США в отношении поддержки Киева.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп подтвердил возобновление поставок оружия в Украину. В то же время президент США заявил, что не знает, кто дал распоряжение на прошлой неделе об остановке поставок вооружения Украине.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немедленно предоставить Украине десять ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США оружие Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В вопросах отсрочки от призыва для мужчин до 25 лет готовят изменения – законопроект

Отсрочку от призыва во время мобилизации предлагается предоставлять тем военнообязанным до 25 лет, которые прошли базовую военную службу, убрав нормы о базовой общевойсковой подготовке.

Все кандидаты на должности прокуроров должны будут пройти военную службу – законопроект о нацсопротивлении

И мужчины, и женщины для того, чтобы претендовать на должности прокуроров, должны будут обязательно пройти военную службу – комитет по нацбезопасности рекомендовал одобрить законопроект.

Студентов будут готовить к нацсопротивлению вместо базовой общевойсковой подготовки – комитет нацбезопасности рекомендовал принять законопроект

Рекомендованный к одобрению законопроект предусматривает обязательность подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Совещательная группа экспертов отказывается сотрудничать с Верховной Радой – в парламенте обвинили СГЭ в неуважении к законодательной ветви власти

В Совещательной группе экспертов говорят, что требования Комитета ВРУ незаконны и обвинили народных депутатов в нежелании назначать судей Конституционного Суда.

3756 уголовных производств в отношении бизнеса уже закрыты – Генпрокурор Руслан Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что из 20 тысяч по итогам качественного аудита уже закрыто 3756 уголовных производств в отношении бизнеса.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео