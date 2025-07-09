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9 июля – какой сегодня праздник и главные события

10:02, 9 июля 2025
9 июля отмечают Международный день уничтожения оружия, День моды.
9 июля – какой сегодня праздник и главные события
Фото: maximum.fm
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9 июля 2025 года мир отмечает Международный день уничтожения оружия и День моды, а в Аргентине празднуют День независимости. Православная церковь чтит священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

В этот день в истории произошли важные события:

1900: Королева Виктория утвердила Закон о создании Австралийской федерации, что дало начало государству с 1 января 1901 года.

1955: Опубликован Манифест Рассела-Эйнштейна, который основал Пагуошское движение ученых за мир и разоружение. В том же году песня "Rock Around the Clock" Билла Хейли и группы Bill Haley & His Comets возглавила чарт Billboard.

1961: В Виннипеге (Канада) открыли памятник Тарасу Шевченко.

1972: На Харьковщине, возле села Крестище, провели первый в Украине подземный ядерный взрыв.

2002: Организация Африканского Единства официально трансформировалась в Африканский союз.

2006: Италия победила Францию в серии пенальти в финале чемпионата мира по футболу в Германии, получив титул в четвертый раз.

2018: На саммите Украина-ЕС подписано соглашение с ЕИБ о выделении 75 млн евро на повышение безопасности дорог в городах Украины.

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