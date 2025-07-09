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9 липня – яке сьогодні свято та головні події

10:02, 9 липня 2025
9 липня відзначають Міжнародний день знищення зброї, День моди.
9 липня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: maximum.fm
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9 липня 2025 року світ відзначає Міжнародний день знищення зброї та День моди, а в Аргентині святкують День незалежності. Православна церква вшановує священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.

Цього дня в історії відбулися важливі події:

1900: Королева Вікторія затвердила Закон про створення Австралійської федерації, що дало початок державі з 1 січня 1901 року.

1955: Опубліковано Маніфест Рассела-Ейнштейна, який заснував Пагуошський рух учених за мир і роззброєння. Того ж року пісня "Rock Around the Clock" Білла Гейлі та гурту Bill Haley & His Comets очолила чарт Billboard.

1961: У Вінніпезі (Канада) відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку.

1972: На Харківщині, біля села Хрестище, провели перший в Україні підземний ядерний вибух.

2002: Організація Африканської Єдності офіційно трансформувалася в Африканський союз.

2006: Італія перемогла Францію в серії пенальті у фіналі чемпіонату світу з футболу в Німеччині, здобувши титул учетверте.

2018: На саміті Україна-ЄС підписано угоду з ЄІБ про виділення 75 млн євро на підвищення безпеки доріг у містах України.

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