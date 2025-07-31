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«Відновлення довіри — візія сьогоднішнього дня»: нардеп прокоментував закон про повернення повноважень НАБУ і САП

13:11, 31 липня 2025
Народний депутат Олександр Марківський: «Сьогодні приніс свою картонку до залу та написав тезу «відновлена довіра», яку вважаю візією сьогоднішнього дня».
«Відновлення довіри — візія сьогоднішнього дня»: нардеп прокоментував закон про повернення повноважень НАБУ і САП
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Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Марківський під час розгляду Верховною Радою законопроекту 13533 стосовно відновлення повноважень НАБУ і САП, внесеного Володимиром Зеленським, зробив допис стосовно того, що гаслом сьогоднішнього дня є відновлення довіри. Також він виклав спільне фото з очільником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.

«Я ніколи не писав свою позицію щодо попереднього голосування.

Тоді я не голосував (за законопроект 12414 – прим. ред.), згодом отримав декілька десятків слів підтримки і вдячності.

Але я сьогодні приніс свою картонку до залу та написав тезу «відновлена довіра», яку вважаю візією сьогоднішнього дня.

Ми маємо вміти виправляти помилки, ми маємо вміти відновлювати довіру!

Усі помиляються і мають мати шанс на виправлення. Ось моя позиція!»

31 липня Верховна Рада збирається ухвалити закон про повернення повноважень НАБУ і САП.

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