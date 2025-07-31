«Відновлення довіри — візія сьогоднішнього дня»: нардеп прокоментував закон про повернення повноважень НАБУ і САП

Народний депутат Олександр Марківський: «Сьогодні приніс свою картонку до залу та написав тезу «відновлена довіра», яку вважаю візією сьогоднішнього дня».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Марківський під час розгляду Верховною Радою законопроекту 13533 стосовно відновлення повноважень НАБУ і САП, внесеного Володимиром Зеленським, зробив допис стосовно того, що гаслом сьогоднішнього дня є відновлення довіри. Також він виклав спільне фото з очільником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.

«Я ніколи не писав свою позицію щодо попереднього голосування.

Тоді я не голосував (за законопроект 12414 – прим. ред.), згодом отримав декілька десятків слів підтримки і вдячності.

Але я сьогодні приніс свою картонку до залу та написав тезу «відновлена довіра», яку вважаю візією сьогоднішнього дня.

Ми маємо вміти виправляти помилки, ми маємо вміти відновлювати довіру!

Усі помиляються і мають мати шанс на виправлення. Ось моя позиція!»

31 липня Верховна Рада збирається ухвалити закон про повернення повноважень НАБУ і САП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.