«Відновлення довіри — візія сьогоднішнього дня»: нардеп прокоментував закон про повернення повноважень НАБУ і САП

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Марківський під час розгляду Верховною Радою законопроекту 13533 стосовно відновлення повноважень НАБУ і САП, внесеного Володимиром Зеленським, зробив допис стосовно того, що гаслом сьогоднішнього дня є відновлення довіри. Також він виклав спільне фото з очільником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.
«Я ніколи не писав свою позицію щодо попереднього голосування.
Тоді я не голосував (за законопроект 12414 – прим. ред.), згодом отримав декілька десятків слів підтримки і вдячності.
Але я сьогодні приніс свою картонку до залу та написав тезу «відновлена довіра», яку вважаю візією сьогоднішнього дня.
Ми маємо вміти виправляти помилки, ми маємо вміти відновлювати довіру!
Усі помиляються і мають мати шанс на виправлення. Ось моя позиція!»
31 липня Верховна Рада збирається ухвалити закон про повернення повноважень НАБУ і САП.
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