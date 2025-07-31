«Восстановление доверия – видение сегодняшнего дня»: нардеп прокомментировал закон о возвращении полномочий НАБУ и САП

Народный депутат Александр Марковский: «Сегодня принес свою картонку в зал и написал тезис «восстановленное доверие», который считаю видением сегодняшнего дня».

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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Марковский во время рассмотрения Верховной Радой законопроекта 13533 о восстановлении полномочий НАБУ и САП, внесенного Владимиром Зеленским, сделал публикацию о том, что лозунгом сегодняшнего дня является восстановление доверия. Также он выложил совместное фото с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

«Я никогда не писал свою позицию по поводу предыдущего голосования. Тогда я не голосовал (за законопроект 12414 – прим. ред.), впоследствии получил несколько десятков слов поддержки и благодарности.

Но я сегодня принес свою картонку в зал и написал тезис «восстановленное доверие», который считаю видением сегодняшнего дня. Мы должны уметь исправлять ошибки, мы должны уметь восстанавливать доверие! Все ошибаются и должны иметь шанс на исправление. Вот моя позиция!»

31 июля Верховная Рада планирует принять закон о возвращении полномочий НАБУ и САП.

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