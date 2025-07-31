Правительство упростило производство и поставку боеприпасов и взрывчатых веществ для Сил обороны

Кабмин упорядочил рынок боеприпасов во время войны.

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Кабинет Министров Украины утвердил новые правила, регулирующие производство, закупку и поставку взрывчатых веществ и боеприпасов для нужд Сил обороны в условиях военного положения. Соответствующее постановление № 902 «Некоторые вопросы производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов» было принято на заседании правительства.

Этот документ вводит Порядок производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов, четко определяя алгоритмы и механизмы этих процедур. Кроме того, в другие правительственные постановления внесены изменения для обеспечения их соответствия новому Порядку.

Согласно постановлению № 902, предприятия, которые ранее получили статус производителей боеприпасов и взрывчатых веществ в соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта (утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 763), могут продолжать свою деятельность без перерывов. Это гарантирует бесперебойность уже запущенных производственных процессов.

Среди ключевых положений постановления:

Свидетельства на хранение взрывчатых материалов военного назначения, выданные ранее в соответствии с постановлением № 763, остаются в силе в течение действия нового Порядка. Таким образом, производителям не придется повторно проходить бюрократические процедуры.

Взрывчатые материалы промышленного назначения, включая охотничий порох, которые используются для производства боеприпасов для Сил обороны, теперь классифицируются как взрывчатые материалы военного назначения. Это упрощает их оборот и использование в оборонной промышленности.

Правительство устранило административные барьеры для производителей боеприпасов, что позволяет предприятиям, обладающим необходимыми технологиями и компетенциями, быстро развертывать производство боеприпасов, взрывчатых веществ и других средств поражения.

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