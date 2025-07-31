Правительство упростило производство и поставку боеприпасов и взрывчатых веществ для Сил обороны

Кабинет Министров Украины утвердил новые правила, регулирующие производство, закупку и поставку взрывчатых веществ и боеприпасов для нужд Сил обороны в условиях военного положения. Соответствующее постановление № 902 «Некоторые вопросы производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов» было принято на заседании правительства.
Этот документ вводит Порядок производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов, четко определяя алгоритмы и механизмы этих процедур. Кроме того, в другие правительственные постановления внесены изменения для обеспечения их соответствия новому Порядку.
Согласно постановлению № 902, предприятия, которые ранее получили статус производителей боеприпасов и взрывчатых веществ в соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта (утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 763), могут продолжать свою деятельность без перерывов. Это гарантирует бесперебойность уже запущенных производственных процессов.
Среди ключевых положений постановления:
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