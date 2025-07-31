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Правительство упростило производство и поставку боеприпасов и взрывчатых веществ для Сил обороны

16:27, 31 июля 2025
Кабмин упорядочил рынок боеприпасов во время войны.
Правительство упростило производство и поставку боеприпасов и взрывчатых веществ для Сил обороны
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Кабинет Министров Украины утвердил новые правила, регулирующие производство, закупку и поставку взрывчатых веществ и боеприпасов для нужд Сил обороны в условиях военного положения. Соответствующее постановление № 902 «Некоторые вопросы производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов» было принято на заседании правительства.

Этот документ вводит Порядок производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов, четко определяя алгоритмы и механизмы этих процедур. Кроме того, в другие правительственные постановления внесены изменения для обеспечения их соответствия новому Порядку.

Согласно постановлению № 902, предприятия, которые ранее получили статус производителей боеприпасов и взрывчатых веществ в соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта (утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 763), могут продолжать свою деятельность без перерывов. Это гарантирует бесперебойность уже запущенных производственных процессов.

Среди ключевых положений постановления:

  • Свидетельства на хранение взрывчатых материалов военного назначения, выданные ранее в соответствии с постановлением № 763, остаются в силе в течение действия нового Порядка. Таким образом, производителям не придется повторно проходить бюрократические процедуры.
  • Взрывчатые материалы промышленного назначения, включая охотничий порох, которые используются для производства боеприпасов для Сил обороны, теперь классифицируются как взрывчатые материалы военного назначения. Это упрощает их оборот и использование в оборонной промышленности.
  • Правительство устранило административные барьеры для производителей боеприпасов, что позволяет предприятиям, обладающим необходимыми технологиями и компетенциями, быстро развертывать производство боеприпасов, взрывчатых веществ и других средств поражения.

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