Уряд спростив виробництво та постачання боєприпасів і вибухових речовин для Сил оборони

Кабінет Міністрів України затвердив нові правила, що регулюють виробництво, закупівлю та постачання вибухових речовин і боєприпасів для потреб Сил оборони в умовах воєнного стану. Відповідну постанову № 902 «Деякі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів» було ухвалено на засіданні уряду.
Цей документ запроваджує Порядок виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів, чітко визначаючи алгоритми та механізми цих процедур. Крім того, до інших урядових постанов внесено зміни для забезпечення їх відповідності новому Порядку.
Згідно з постановою № 902, підприємства, які раніше отримали статус виробників боєприпасів і вибухових речовин відповідно до Порядку реалізації експериментального проєкту (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 763), можуть продовжувати свою діяльність без перерв. Це гарантує безперебійність уже запущених виробничих процесів.
Серед ключових положень постанови:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.