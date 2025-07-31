Уряд спростив виробництво та постачання боєприпасів і вибухових речовин для Сил оборони

Кабмін упорядкував ринок боєприпасів під час війни.

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Кабінет Міністрів України затвердив нові правила, що регулюють виробництво, закупівлю та постачання вибухових речовин і боєприпасів для потреб Сил оборони в умовах воєнного стану. Відповідну постанову № 902 «Деякі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів» було ухвалено на засіданні уряду.

Цей документ запроваджує Порядок виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів, чітко визначаючи алгоритми та механізми цих процедур. Крім того, до інших урядових постанов внесено зміни для забезпечення їх відповідності новому Порядку.

Згідно з постановою № 902, підприємства, які раніше отримали статус виробників боєприпасів і вибухових речовин відповідно до Порядку реалізації експериментального проєкту (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 763), можуть продовжувати свою діяльність без перерв. Це гарантує безперебійність уже запущених виробничих процесів.

Серед ключових положень постанови:

Свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів військового призначення, видані раніше відповідно до постанови № 763, залишаються чинними протягом дії нового Порядку. Таким чином, виробникам не доведеться повторно проходити бюрократичні процедури.

Вибухові матеріали промислового призначення, включно з мисливським порохом, які використовуються для виробництва боєприпасів для Сил оборони, тепер класифікуються як вибухові матеріали військового призначення. Це спрощує їх обіг і використання в оборонній промисловості.

Уряд усунув адміністративні бар’єри для виробників боєприпасів, що дозволяє підприємствам із необхідними технологіями та компетенціями швидко розгортати виробництво боєприпасів, вибухових речовин та інших засобів ураження.

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